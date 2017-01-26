Венгер вступился за Джаку после его дисквалификации и инцидента в аэропорту

Ранее The Telegraph сообщил, что вечером 23 января швейцарский футболист провожал приятеля на рейс в Германию, однако тот опоздал, и ему было отказано в посадке на борт. После этого Джака на немецком языке оскорбил сотрудника аэропорта на расовой почве, и тот вызвал полицию. Игрок добровольно приехал в полицейский участок и был допрошен. Он заявил, что не говорил приписываемых ему слов и не обращался к сотруднику аэропорта.



«Гранит ежедневно демонстрирует правильное отношение к делу. Он предан своему делу и сосредоточен на работе. Если говорить о его удалениях в нынешнем сезоне, то я бы хотел, чтобы он лучше вообще не шёл в отбор в подкатах, чем так. Что касается инцидента с расовым оскорблением в аэропорту, то я разговаривал с Джакой по этому поводу. Он полностью отрицает эту информацию», — цитирует Венгера Sky Sports.

На прошедших выходных Джака получил вторую красную карточку в сезоне в матче с «Бёрнли» (2:1) и будет дисквалифицирован на четыре матча.