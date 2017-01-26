Куанышев получил шанс вернуться в «Иртыш»
23-летний полузащитник Рустем Куанышев отправился на просмотр в павлодарский «Иртыш».
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Рустем Куанышев — воспитанник павлодарского футбола. Первый тренер — Темиргалинов Руслан Калеакпарович. С 2010 по 2013 годы выступал за молодежную команду «Иртыша». Последние три года провел в составе «Экибастуза». Сыграл 75 матчей и забил пять мячей.
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