Куанышев получил шанс вернуться в «Иртыш»

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Рустем Куанышев — воспитанник павлодарского футбола. Первый тренер — Темиргалинов Руслан Калеакпарович. С 2010 по 2013 годы выступал за молодежную команду «Иртыша». Последние три года провел в составе «Экибастуза». Сыграл 75 матчей и забил пять мячей.