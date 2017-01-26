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26 января 2017, 20:10 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Куанышев получил шанс вернуться в «Иртыш»

23-летний полузащитник Рустем Куанышев отправился на просмотр в павлодарский «Иртыш».

23-летний полузащитник <span class=error>Рустем</span> <span class=error>Куанышев</span> отправился на просмотр в павлодарский Иртыш. Увеличить
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Рустем Куанышев — воспитанник павлодарского футбола. Первый тренер — Темиргалинов Руслан Калеакпарович. С 2010 по 2013 годы выступал за молодежную команду «Иртыша». Последние три года провел в составе «Экибастуза». Сыграл 75 матчей и забил пять мячей.

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