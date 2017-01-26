Экс-владелец команды «Ф-1» «Лотус» Лопес купил 95% акций футбольного клуба «Лилль»

Ранее в СМИ сообщалось об интересе Лопеса к «Марселю», но позже бизнесмен из Люксембурга переключил свое внимание на «Лилль». О сумме сделки не сообщается.

«Жерар Лопес официально стал новым владельцем и мажоритарным акционером “Лилля”, а также семнадцатым президентом в истории клуба», — говорится в сообщении «Лилля».

«Лилль» в текущем чемпионате Франции набрал 23 очка после 21 тура и занимает 14-е место в турнирной таблице.