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26 января 2017, 19:51 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-владелец команды «Ф-1» «Лотус» Лопес купил 95% акций футбольного клуба «Лилль»

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Компания бывшего владельца команды «Формулы-1» «Лотус» Жерара Лопеса приобрела 95% акций французского «Лилля», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе Лопеса к «Марселю», но позже бизнесмен из Люксембурга переключил свое внимание на «Лилль». О сумме сделки не сообщается.

«Жерар Лопес официально стал новым владельцем и мажоритарным акционером “Лилля”, а также семнадцатым президентом в истории клуба», — говорится в сообщении «Лилля».

«Лилль» в текущем чемпионате Франции набрал 23 очка после 21 тура и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Лилль
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