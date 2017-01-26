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26 января 2017, 19:38 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Бразильский новичок «Актобе» Витор Жуниор забил первый гол за клуб

Футболисты «Актобе» обыграли хабаровский СКА в товарищеском матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы в составе «Актобе» во втором тайме забили бразильский полузащитник Витор Жуниор и хавбек Игорь Бойчук, в прошлом сезоне игравший за дубль.

Отметим, что СКА ушел на зимний перерыв на третьем месте в российской ФНЛ. Эта строчка по окончании чемпионата дает команде возможность сыграть в стыковом матче с клубом премьер-лиги.

Для 30-летнего Жуниора этот гол стал первым в новой команде. До «Актобе» он играл за 12 разных клубов из Бразилии, Хорватии, Словении, Таиланда, Японии и Саудовской Аравии. Среди них — такие команды, как загребское «Динамо», «Крузейро», «Интернасьонал» и другие.

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