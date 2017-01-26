«Актобе» обыграл «СКА-Хабаровск»
В рамках УТС «Актобе» провел товарищеский матч с российским клубом «СКА-Хабаровск», сообщает Sports.kz.
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Стартовый состав «Актобе»: Отарбаев, Даутов, Айтбаев, Аслан, Жуниньо, Шестаков, Митошевич, Кожамберды, Витор Жуниор, Кассиано, Зенькович.
Первый тайм остался безголевым. Во второй части игры Витор Жуниор открыл счет, а Игорь Бойчук сделал счет на табло 2:0 в пользу актюбинцев.
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