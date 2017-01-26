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26 января 2017, 19:30 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» обыграл «СКА-Хабаровск»

В рамках УТС «Актобе» провел товарищеский матч с российским клубом «СКА-Хабаровск», сообщает Sports.kz.

В рамках <span class=error>УТС</span> <span class=error>Актобе</span> провел товарищеский матч с российским клубом <span class=error>СКА</span>-Хабаровск сообщает Sports.kz. Увеличить
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Стартовый состав «Актобе»: Отарбаев, Даутов, Айтбаев, Аслан, Жуниньо, Шестаков, Митошевич, Кожамберды, Витор Жуниор, Кассиано, Зенькович.

Первый тайм остался безголевым. Во второй части игры Витор Жуниор открыл счет, а Игорь Бойчук сделал счет на табло 2:0 в пользу актюбинцев.

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