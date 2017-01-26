Стадион «Маракана» полностью обесточен из-за долгов за электроэнергию
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Самый знаменитый спортивный объект Бразилии — футбольный стадион «Маракана» — сегодня был полностью обесточен из-за огромных долгов за электроэнергию. Как сообщил телеканал Globo, соответствующие счета не оплачивались с сентября прошлого года.
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Видимо, что-то случилось...
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К настоящему времени долг за обеспечение стадиона электроэнергией достиг уже 1,3 млн реалов ($410 тыс.). Однако
В 2013 году власти штата
Теперь Odebrecht, которой принадлежит 95% акций Maracana S. A., отказывается принимать спортивный объект обратно под свое управление, ссылаясь на тот факт, что оргкомитет не выполнил часть предусмотренных работ. Судья штата
Между тем убытки Odebrecht, вызванные расходами на содержание спортивного объекта, с 2013 года составили 173 млн реалов ($53,4 млн). Руководство строительной компании пыталось расторгнуть контракт с правительством штата, вернув ему управление «Мараканой». Однако власти региона, переживающего один из самых серьезных финансовых кризисов в своей истории, также не согласились взять на себя дополнительную нагрузку.
Футбольный стадион «Маракана» является одним из наиболее известных спортивных сооружений в мире. Свое название он получил от реки Маракана, протекающей неподалеку. Однако официально с 1964 года за ним закреплено название «Стадион имени журналиста Мариу Филью» в честь известного бразильского спортивного корреспондента. В августе прошлого года на «Маракане» прошли церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр.
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