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26 января 2017, 17:36 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Диего Луис Лопес назначен главным тренером «Палермо»

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Диего Луис Лопес назначен главным тренером итальянского футбольного клуба «Палермо», сообщается на официальном сайте сицилийской команды.

Контракт с Лопесом подписан до 30 июня 2018 года. Ранее пост главного тренера клуба покинул Эудженио Корини.

Уругвайский специалист ранее возглавлял «Кальяри» и «Болонью». В «Палермо» это уже четвертый главный тренер по ходу нынешнего сезона. В сентябре на смену Давиде Баллардини пришел Роберто Де Церби, которого в конце ноября заменил Корини.

«Палермо» с 15 очками после 21 матча идет на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

Палермо
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