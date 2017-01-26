Диего Луис Лопес назначен главным тренером «Палермо»
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт. Диего Луис Лопес назначен главным тренером итальянского футбольного клуба «Палермо», сообщается на официальном сайте сицилийской команды.
Контракт с Лопесом подписан до 30 июня 2018 года. Ранее пост главного тренера клуба покинул Эудженио Корини.
Уругвайский специалист ранее возглавлял «Кальяри» и «Болонью». В «Палермо» это уже четвертый главный тренер по ходу нынешнего сезона. В сентябре на смену Давиде Баллардини пришел Роберто Де Церби, которого в конце ноября заменил Корини.
«Палермо» с 15 очками после 21 матча идет на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
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