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26 января 2017, 17:37 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Хави продлил контракт с катарским «Аль-Саддом» до 2018 года

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Бывший капитан «Барселоны» Хави продлил контракт с клубом «Аль-Садд» еще на один год, сообщается на официальном сайте катарской команды.

Как сообщается, теперь испанский полузащитник, которому в среду исполнилось 37 лет, будет выступать за «Аль-Садд» до 2018 года.

Хави перешел в «Аль-Садд» из «Барселоны» летом 2015 года, подписав контракт на два сезона. В составе «сине-гранатовых» полузащитник провел более 500 матчей в чемпионате Испании и выиграл восемь чемпионских титулов в Примере, три Кубка Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и чемпионат мира среди клубов.

В составе сборной Испании Хави стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010).
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