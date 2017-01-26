Хави продлил контракт с катарским «Аль-Саддом» до 2018 года

Как сообщается, теперь испанский полузащитник, которому в среду исполнилось 37 лет, будет выступать за «Аль-Садд» до 2018 года.

Хави перешел в «Аль-Садд» из «Барселоны» летом 2015 года, подписав контракт на два сезона. В составе «сине-гранатовых» полузащитник провел более 500 матчей в чемпионате Испании и выиграл восемь чемпионских титулов в Примере, три Кубка Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и чемпионат мира среди клубов.

В составе сборной Испании Хави стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010).