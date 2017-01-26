«Саутгемптон» подтвердил переговоры с китайскими инвесторами

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что «Саутгемптон» и китайская Lander Sports Development Co договорились о покупки компанией доли в клубе, и что якобы уже подписано соглашение между китайцами и владелицей клуба Катариной Либхерр.

«Я обращаюсь к вам в связи с объявлением, сделанным в Китае сегодня по поводу “Саутгемптона” и Lander Holding. Я могу дать только сжатые комментарии относительно этого процесса, но я могу заверить вас, что любые шаги, которые мы предпримем, будут отвечать интересам клуба. Потенциальное партнерство должно пройти многократные согласования и выполнять строгие критерии перед тем, как будет подтверждено», — говорится в обращении Либхерр к болельщикам «Саутгемптона», опубликованном на официальном сайте клуба.

«Мы должны продолжать двигаться вперед и искать новые рынки для коммерческого роста, инноваций. Вместе у нас было много лет прогресса и успеха, и обеспечение этого является основной целью любого возможного партнерства», — гласит текст заявления Либхерр.

Накануне «Саутгемптон» вышел в финал Кубка английской лиги, обыграв в двух матчах «Ливерпуль».

В случае совершения сделки «Саутгемптон» присоединится к «Вест Бромвичу», «Астон Вилле» и «Бирмингем Сити» в списке английских клубов с китайскими инвесторами.