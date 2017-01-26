«Кёльн» объявил об аренде Невена Суботича

Как сообщается, стороны договорились об аренде 28-летнего защитника на срок до конца нынешнего сезона. За «Кёльн» Суботич будет выступать под номером 2. Серб в четверг успел пройти медосмотр и уже провел первую тренировку со своими новыми партнерами по команде.

Суботич начал взрослую карьеру в 2007 году в немецком «Майнце», откуда перешел в 2008 году в дортмундскую «Боруссию». В составе дортмундского клуба серб провел 192 матча в чемпионате Германии, в которых забил 15 мячей.

«Кёльн» в нынешнем сезоне идет на седьмом месте в турнирной таблице бундеслиги, имея в активе 26 очков после 17 матчей.