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26 января 2017, 17:39 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Кёльн» объявил об аренде Невена Суботича

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. «Кёльн» на своем официальном сайте объявил о приобретении на правах аренды сербского футболиста дортмундской «Боруссии» Невена Суботича.

Как сообщается, стороны договорились об аренде 28-летнего защитника на срок до конца нынешнего сезона. За «Кёльн» Суботич будет выступать под номером 2. Серб в четверг успел пройти медосмотр и уже провел первую тренировку со своими новыми партнерами по команде.

Суботич начал взрослую карьеру в 2007 году в немецком «Майнце», откуда перешел в 2008 году в дортмундскую «Боруссию». В составе дортмундского клуба серб провел 192 матча в чемпионате Германии, в которых забил 15 мячей.

«Кёльн» в нынешнем сезоне идет на седьмом месте в турнирной таблице бундеслиги, имея в активе 26 очков после 17 матчей.

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