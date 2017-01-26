Каиров досрочно отбыл из расположения «Актобе» в Турции

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Причиной отъезда стала травма полученная футболистом в контрольном матче против «Анжи». В игровом стыке у Каирова случился частичный разрыв икроножной мышцы. После медицинского осмотра врачом, было принято решение, что Каиров должен вернуться в Актобе для более детального обследования. Сроки восстановления будут известны после полного медицинского обследования.