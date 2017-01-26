Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28562612/
26 января 2017, 15:53 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Каиров досрочно отбыл из расположения «Актобе» в Турции

Каиров получив травму, досрочно отбыл из расположения актюбинской команды в Турции.

<span class=error>Каиров</span> получив травму досрочно отбыл из расположения актюбинской команды в Турции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Причиной отъезда стала травма полученная футболистом в контрольном матче против «Анжи». В игровом стыке у Каирова случился частичный разрыв икроножной мышцы. После медицинского осмотра врачом, было принято решение, что Каиров должен вернуться в Актобе для более детального обследования. Сроки восстановления будут известны после полного медицинского обследования.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
25 января

СМИ восхитились крепким подбородком Головкина

Фернандо Варгас: «Головкин обладает мощью и за ним мексиканские фанаты»

Туреано Джонсон: «У Джейкобса отличные шансы в бою с Головкиным»