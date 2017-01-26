Президента «Ювентуса» подозревают во встречах с членами мафиозных структур
Издание Il Fatto Quotidiano опубликовало статью, в которой утверждается, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли санкционировал практически бесконтрольное распределение билетов и абонементов на секторы «ультрас», не требуя при этом подтверждения личностей болельщиков.
Взамен группировки «ультрас» якобы гарантировали клубу порядок на стадионе. Статья содержит ссылки на документы расследования, проводимого прокуратурой Турина и Федерацией футбола Италии.
Издание утверждает, что согласно выводам следствия, Аньелли лично встречался с руководителями группировок, среди которых были лица, впоследствии арестованные по обвинению в организованной преступной деятельности. Посредником при встрече якобы был Алессандро Д'Анджело, руководитель службы безопасности клуба, доверенное лицо и друг детства Аньелли.
Д'Анджело категорически отрицает, что знакомил
Этим случаем уже заинтересовалась комиссия парламента Италии по борьбе с мафией, которая на заседании в следующий вторник планирует заслушать представителей прокуратуры Турина. (Алексей МУРНИК).
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