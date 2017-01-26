Четырехкратный бомбардир чемпионата Казахстана может возглавить «Бухару»

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В данный момент руководство клуба рассматривает различные варианты на вакантные должности в команде. Как стало известно спортивному порталу Sports.uz бывший нападающий сборной Узбекистана Улугбек Бакаев является одним из кандидатов на пост главного тренера «Бухары».



Напомним, Бакаев известен по выступлениям за костанайский «Тобол», талдыкурганский «Жетысу» и павлодарский «Иртыш». Являлся лучшим бомбардиром чемпионатов Казахстана: 2004, 2010, 2011, 2012.