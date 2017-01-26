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26 января 2017, 14:59 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Четырехкратный бомбардир чемпионата Казахстана может возглавить «Бухару»

В узбекском клубе «Бухара» произошли радикальные изменения. Команду покинули главный тренер Дамшид Саидов и его помощник Тачмурад Агамурадов. Затем один за другим команду стали покидать ключевые игроки.

В узбекском клубе Бухара произошли радикальные изменения. Команду покинули главный тренер <span class=error>Дамшид</span> <span class=error>Саидов</span> и его помощник Тачмурад Агамурадов. Затем один за другим команду стали покидать ключевые игроки. Увеличить
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В данный момент руководство клуба рассматривает различные варианты на вакантные должности в команде. Как стало известно спортивному порталу Sports.uz бывший нападающий сборной Узбекистана Улугбек Бакаев является одним из кандидатов на пост главного тренера «Бухары».

Напомним, Бакаев известен по выступлениям за костанайский «Тобол», талдыкурганский «Жетысу» и павлодарский «Иртыш». Являлся лучшим бомбардиром чемпионатов Казахстана: 2004, 2010, 2011, 2012.

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