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26 января 2017, 14:59 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Защитник «Челси» Иванович в выходные может подписать контракт с «Зенитом» на 3,5 года

Защитник лондонского «Челси» Бранислав Иванович в ближайшие выходные может подписать контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит» на 3,5 года, сообщает Daily Mail.

Иванович стремится покинуть «Челси», чтобы получать регулярную игровую практику. Лондонский клуб готов сейчас бесплатно отпустить 32-летнего футболиста, контракт которого истекает через полгода. Кроме «Зенита» в переходе Ивановича заинтересованы «Эвертон», «Лестер» и «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне сербский защитник сыграл 15 матчей за «Челси». Иванович потерял место в стартовом составе команды после поражения от «Арсенала» (0:3) в 6-м туре чемпионата Англии.

Иванович уже выступал в чемпионате России за московский «Локомотив», откуда в январе 2008 года перешел в «Челси».

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