«Атырау» заплатит за Джокича 50 тысяч долларов
Как пишут «Вечерне новости», президент сербского клуба «Явор» Драгомир Лазович озвучил условия перехода теперь уже бывшего игрока своей команды Йована Джокича в «Атырау», сообщает Sports.kz.
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— Трансфер Джокича в Казахстан обеспечил нам 50 тысяч долларов в несколько этапов, — заявил президент «Явора».
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