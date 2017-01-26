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26 января 2017, 14:56 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Атырау» заплатит за Джокича 50 тысяч долларов

Как пишут «Вечерне новости», президент сербского клуба «Явор» Драгомир Лазович озвучил условия перехода теперь уже бывшего игрока своей команды Йована Джокича в «Атырау», сообщает Sports.kz.

Как пишут Вечерне новости президент сербского клуба <span class=error>Явор</span> <span class=error>Драгомир</span> <span class=error>Лазович</span> озвучил условия перехода теперь уже бывшего игрока своей команды <span class=error>Йована</span> <span class=error>Джокича</span> в <span class=error>Атырау</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Трансфер Джокича в Казахстан обеспечил нам 50 тысяч долларов в несколько этапов, — заявил президент «Явора».

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