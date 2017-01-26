Жумаскалиев подписал контракт с «Алтаем»

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Нурбол Жумаскалиев не нуждается в особом представлении. Легендарный атакующий полузащитник является лучшим бомбардиром Чемпионатов Казахстана — на его счету 165 голов!



Выступал за такие команды, как «Нарын», «Жетысу», «Локомотив/Астана», «Тобол». Является чемпионом Казахстана (2010 г.), четырехкратным вице-чемпионом Казахстана (2003, 2005, 2007, 2008 гг.), трехкратным бронзовым призером Чемпионата Казахстана (2002, 2004, 2006 гг.), обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана (2007 и 2011 гг.), обладателем Кубка Интертото (2007 г.). Четырежды признавался лучшим футболистом Казахстана (по версии ФФК и по версии журнала Goаl), лучший полузащитник Казахстана 2001, 2003, 2004, 2005 годов.



Жасулан Молдакараев — воспитанник кызылординского футбола. Является победителем Первой лиги (2013 г.). Является действующим футболистом сборной Казахстана. Сезон-2016 провел в ФК «Окжетпес», сыграл 31 игру, забил 6 голов.



Артем Касьянов — опытный легионер высокого класса, не один сезон отыграл в Чемпионате Казахстана. Выступал за такие команды, как «Динамо, «Сталь», «Металлург», «Харьков», «Черноморец» (все — Украина), «Ордабасы», «Жетысу».

Сезон 2016 года отыграл в ФК «Металлист» (Украина) и ФК «Окжетпес». Является обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана (2011 и 2012 гг.).



Александр Григоренко — опытнейший и надежный голкипер. Выступал за такие команды, как «Рось» (Украина), «Атырау», «Шахтер», «Ордабасы», «Тараз». Является двукратным чемпионом Казахстана (2011, 2012 гг.), двукратным бронзовым призером Чемпионата Казахстана (2007, 2009 гг.), финалистом Кубка Казахстана (2009, 2010 гг.).