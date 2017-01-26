«Актобе» теряет «звездочек». Здоровые амбиции или переоценка возможностей?

Вообще, футболист волен сам выбирать свой путь. Тем более что всех нюансов ухода Жалмукана из «Актобе» никто не знает. Быть может, в другом клубе ему посулили хорошие финансовые условия и предоставили гарантии получения игровой практики на постоянной основе. Хотя, по словам генерального директора «Актобе» Максата Тюмалиева, игрок рассказал о том, что в профессиональном плане деградировал за прошедший год, а уровень «Актобе» не соответствовал его амбициям, вследствие чего и пожелал сменить клубную прописку.

Очень смелое признание молодого игрока, мало что сделавшего для «красно-белых» в плане спортивных результатов. Обычно такие порывы характерны известным и уверенным в своих силах игрокам, за которыми выстраиваются очереди из клубов. За Дидаром вряд ли по-настоящему охотились. Но футболист достаточно талантливый, не более.

Хочется напомнить, что за основном составе «Актобе» Жалмукан дебютировал в 2014 году, проведя всего три матча, в которых выходил на замену и даже потрясающий гол забил в ворота «Кайрата». После этого болельщики начали возносить до небес молодого игрока, являвшегося как-никак местным дарованием. Неудивительно, что сезон 2015 года более удачно для него сложился. В 29 матчах отличился четыре раза. В 2016 забил шесть мячей уже в 28 играх. Справедливости ради отметим, что в последнем чемпионате только десять полных матчей провел.

Какие из команд могли бы обратить внимание на талантливого игрока? «Астана» и «Кайрат», иначе вряд ли бы футболист решился покинуть один из титулованных клубов страны. В столице самородков немного, поэтому там предпочитают делать заманчивые предложения, от которых мало кто может отказаться. У алматинцев есть все условия для роста футболиста, если брать во внимание отношение к молодым игрокам и развитую инфраструктуру.

Где бы в итоге не оказался Жалмукан — лишь бы не останавливался на достигнутом и развивался. Именно своим ростом сможет вернуть доверие актюбинских болельщиков и оправдать свой уход, в противном случае его вряд ли простят, ведь фанаты надеялись, что в непростой период для «красно-белых» местные воспитанники выйдут на ведущие роли в команде.

Другой воспитанник актюбинского футбола Абат Аймбетов на правах аренды должен был выступать за «Окжетпес». Однако на сборах получил серьезную травму, на восстановление которой понадобится не менее четырех месяцев. Синегорцы, естественно, не готовы столько ждать и на его место намерены пригласить другого футболиста.

Остается только сожалеть о случившемся и пожелать Аймбетову скорейшего возвращения на поле. Ведь этот сезон должен был стать переломным в его карьере, так как в прошлом году также из-за травмы толком не играл (два матча в премьер-лиге и десять — во второй лиге, которая заменила собой турнир дублирующих составов). А парню пора выступать на стабильном уровне, если в дальнейшем не боится регресса в своей игре. Впрочем, двери в родной клуб для него открыты.

Кроме того, в «Актобе» есть другие перспективные ребята, которым только предстоит о себе заявить. Впрочем, если глаза горят, почему бы нет. Лишь бы трезво оценивали свои возможности и получали должное доверие со стороны тренерского штаба. При этом «красно-белые» не забывают об усилении извне. Их состав пополнили десять новых футболистов.