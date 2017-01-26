Моуринью рассчитывает на Шоу в ближайших матчах «Манчестер Юнайтед»

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 7 матчах АПЛ, но последний раз выходил на поле 29 октября, а в начале декабря Шоу получил травму. Наставник «МЮ» Жозе Моуринью рассказал, что в ближайших матчах Шоу может появиться на поле.



«Он готов играть. Шоу может сыграть в четверг, в воскресенье или среду. Теперь Люк работает без ограничений. Но у нас есть и другие варианты на его позицию, так что каждый должен доказывать, что заслуживает место в стартовом составе», — цитирует Моуринью пресс-служба клуба.



26 января «Манчестер Юнайтед» в ответном матче ½ финала Кубка лиги сыграет против «Халл Сити», 29 января в рамках Кубка Англии встретится с «Уиган Атлетик», а 1 февраля примет «Халл Сити» уже в чемпионате.