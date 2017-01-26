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26 января 2017, 14:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Диего Лопес прибыл в Палермо, чтобы стать четвёртым наставником клуба за сезон

Бывший тренер «Кальяри» и «Болоньи» Диего Лопес в ближайшее время станет новым наставником «Палермо».

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, уругвайский специалист уже прибыл в Италию, чтобы встретиться с руководством клуба и заключить соглашение.

Ранее Эудженио Корини после поражения от «Интера» (0:1) на своём поле в 21-м туре чемпионата Италии подал в отставку. Корини 30 ноября сменил у руля команды Роберто де Церби, который, в свою очередь, за семь недель до этого занял место Давиде Баллардини.

«Палермо» занимает 18-е место в Серии А с 10 очками.

Палермо
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