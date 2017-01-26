Диего Лопес прибыл в Палермо, чтобы стать четвёртым наставником клуба за сезон

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, уругвайский специалист уже прибыл в Италию, чтобы встретиться с руководством клуба и заключить соглашение.



Ранее Эудженио Корини после поражения от «Интера» (0:1) на своём поле в 21-м туре чемпионата Италии подал в отставку. Корини 30 ноября сменил у руля команды Роберто де Церби, который, в свою очередь, за семь недель до этого занял место Давиде Баллардини.



«Палермо» занимает 18-е место в Серии А с 10 очками.