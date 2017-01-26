Уолкотт восстановился после травмы и может сыграть против «Саутгемптона»
Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт восстановился после травмы и может сыграть против «Саутгемптона» в матче 1/16 финала Кубка Англии, который состоится 28 января.
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Также 27 января к тренировкам приступят капитан Пер Мертезакер и Матьё Дебюши. Оба защитника восстановились после травм. Мертезакер получил повреждение ещё в июле прошлого года, а Дебюши в ноябре, в первом же для себя матче в сезоне-2016/17, проведя на поле всего 16 минут.
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