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26 января 2017, 13:04 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Лион» купил Депая на замену Ляказетту

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо заявил, что Мемфис Депай был приобретен, так как «ткачи» искали игрока на замену нападающему Александру Ляказетту.

Также он отметил, что клуб решил отказаться от борьбы за Патриса Эвра, так как обладает должным набором игроков в защите.

— Мне нужна была замена Ляказетту, но очень трудно найти ее в январе, — цитирует RMC Женезьо. — Сложно найти кого-то, кто согласен сменить команду и обладает должным уровнем мастерства. Именно поэтому мы решили остановиться на кандидатуре Депая.

Мы не стали бороться за Эвра, потому что у нас уже есть два левых защитника, и мы не хотим разрушать состав. Также у нас есть молодые игроки. Гренье? Он ведет переговоры с «Ниццей», но есть трудности из-за личного контракта.

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