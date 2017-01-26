«Лион» купил Депая на замену Ляказетту

Также он отметил, что клуб решил отказаться от борьбы за Патриса Эвра, так как обладает должным набором игроков в защите.

— Мне нужна была замена Ляказетту, но очень трудно найти ее в январе, — цитирует RMC Женезьо. — Сложно найти кого-то, кто согласен сменить команду и обладает должным уровнем мастерства. Именно поэтому мы решили остановиться на кандидатуре Депая.