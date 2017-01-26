«Боруссия» Д объявила о переходе Адриана Рамоса в «Гранаду»

31-летний футболист на правах аренды перешёл в «Гранаду». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.



В начале сезона-2017/18 колумбийский нападающий на постоянной основе присоединится к китайскому клубу «Чунцин Лифань». Финансовые детали сделки не разглашаются.



Ранее сообщалось, что «Чунцин Лифань» заплатит за форварда € 12 млн.