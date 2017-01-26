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26 января 2017, 13:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Боруссия» Д объявила о переходе Адриана Рамоса в «Гранаду»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос будет доигрывать сезон-2016/17 в Испании.

31-летний футболист на правах аренды перешёл в «Гранаду». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

В начале сезона-2017/18 колумбийский нападающий на постоянной основе присоединится к китайскому клубу «Чунцин Лифань». Финансовые детали сделки не разглашаются.

Ранее сообщалось, что «Чунцин Лифань» заплатит за форварда € 12 млн.

Боруссия Д
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