«Боруссия» Д объявила о переходе Адриана Рамоса в «Гранаду»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос будет доигрывать сезон-2016/17 в Испании.
31-летний футболист на правах аренды перешёл в «Гранаду». Об этом сообщает
В начале сезона-2017/18 колумбийский нападающий на постоянной основе присоединится к китайскому клубу «Чунцин Лифань». Финансовые детали сделки не разглашаются.
Ранее сообщалось, что «Чунцин Лифань» заплатит за форварда € 12 млн.
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