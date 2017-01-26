«Астана» подписала футболиста сборной Беларуси

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Полузащитник уже приступил к тренировочному процессу с командой на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ.



На протяжении последних двух сезонов Маевский выступал в российской Премьер-лиге в составе махачкалинского «Анжи». С 2015 года Маевский регулярно вызывается в национальной сборной Беларуси, в составе которой провел уже 12 игр.



Иван Маевский способен сыграть как опорного, так и центрального полузащитника.



Карьера:

2008 — 2009 «Вертикаль» (Беларусь)

2009- 2013 — «Партизан» (Минск, Беларусь)

2012−2014 — ФК «Минск» (Беларусь)

2015 — «Завиша» (Польша)

2015−2016 — «Анжи» (Россия).