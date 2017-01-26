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26 января 2017, 12:57 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» подписала футболиста сборной Беларуси

28-летний хавбек национальной сборной Беларуси Иван Маевский подписал контракт с «Астаной».

28-летний хавбек национальной сборной <span class=error>Беларуси</span> Иван <span class=error>Маевский</span> подписал контракт с <span class=error>Астаной</span>. Увеличить
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Полузащитник уже приступил к тренировочному процессу с командой на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ.

На протяжении последних двух сезонов Маевский выступал в российской Премьер-лиге в составе махачкалинского «Анжи». С 2015 года Маевский регулярно вызывается в национальной сборной Беларуси, в составе которой провел уже 12 игр.

Иван Маевский способен сыграть как опорного, так и центрального полузащитника.

Карьера:
2008 — 2009 «Вертикаль» (Беларусь)
2009- 2013 — «Партизан» (Минск, Беларусь)
2012−2014 — ФК «Минск» (Беларусь)
2015 — «Завиша» (Польша)
2015−2016 — «Анжи» (Россия).

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