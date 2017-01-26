«Астана» подписала футболиста сборной Беларуси
28-летний хавбек национальной сборной Беларуси Иван Маевский подписал контракт с «Астаной».
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Полузащитник уже приступил к тренировочному процессу с командой на
На протяжении последних двух сезонов Маевский выступал в российской
Иван Маевский способен сыграть как опорного, так и центрального полузащитника.
Карьера:
2008 — 2009 «Вертикаль» (Беларусь)
2009- 2013 — «Партизан» (Минск, Беларусь)
2012−2014 — ФК «Минск» (Беларусь)
2015 — «Завиша» (Польша)
2015−2016 — «Анжи» (Россия).
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