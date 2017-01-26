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26 января 2017, 12:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Конте летом рассчитывает на переход Артуро Видаля в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте заинтересован в услугах полузащитника мюнхенской «Баварии» Артуро Видаля, сообщает чилийское издание El Mercurio.

Согласно информации источника, переход Видаля в английский клуб в зимнее трансферное окно исключён. Однако Конте уже контактировал с футболистом сборной Чили и надеется, что летом Видаль всё-таки пополнит ряды его команды.

В данный момент сумма трансферной компенсации за Видаля составляет около € 65 млн.

Действующее соглашение футболиста с немецким грандом в силе до лета 2019 года.

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