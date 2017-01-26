Источник: Конте летом рассчитывает на переход Артуро Видаля в «Челси»

Согласно информации источника, переход Видаля в английский клуб в зимнее трансферное окно исключён. Однако Конте уже контактировал с футболистом сборной Чили и надеется, что летом Видаль всё-таки пополнит ряды его команды.



В данный момент сумма трансферной компенсации за Видаля составляет около € 65 млн.

Действующее соглашение футболиста с немецким грандом в силе до лета 2019 года.