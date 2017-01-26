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26 января 2017, 11:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В ближайшие часы Хесе может перейти в «Мидлсбро»

Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес может продолжить карьеру в Англии.

23-летний футболист перебрался в Париж прошлым летом из мадридского «Реала», но в основной состав французского клуба пробиться не может.

По информации L’Equipe, в январе Хесе может быть отдан в аренду в «Мидлсбро», главный тренер которого Айтор Каранка заинтересован в услугах соотечественника. Агент футболиста находится в Англии, и в ближайшие часы переход может состояться.

Ранее сам Хесе склонялся к переходу в более скромный «Лас-Пальмас», но испанцы могут позволить себе платить лишь 20% от зарплаты игрока, что парижан никак не устраивает.

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