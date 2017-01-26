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ПОТОМУ ЧТО ПЕРЕВОДЧИК

Это не оскорбление и не троллинг, а яркий пример того, к чему приводит упорство. Моуринью никогда не обладал талантом футболиста, но знал, что может стать успешным тренером. А путь до планшетки и спортивного костюма 90 процентов преодолевают через бутсы и щитки.

Жозе профессиональным игроком никогда не был, зато к началу 1990-х отменно знал английский язык и обладал базовыми знаниями в области спортивной науки. Долгое время он работал тренером академии в «Витории», затем попал в «Эштрелу», а в 1993 году смышленого португальца позвал к себе в «Спортинг» сам Бобби Робсон — сперва на должность переводчика, а после Жозе повысили до ассистента главного тренера. Так нетривиально начался путь в большой футбол будущего тренера-чемпиона. Это ли не доказательство того, что настоящий талант пробьется к солнцу через любые дебри?

ПОТОМУ ЧТО НОВАТОР

Можно как угодно относиться к тактике Моуринью, но нельзя отрицать того, что его задумки приносят успех. На самом деле португалец не новатор в исконном смысле этого слова — о пользе закрытого футбола нам известно еще из конспектов великих Нерео Рокко и Эленио Эрреры. Но Особенный осовременил их взгляды и изобрел новый термин — «автобус».

Занятно, что впервые Моуринью сравнил футбол с общественным транспортом, когда его команда противостояла застегнувшемуся на все пуговицы сопернику. «Как говорят в Португалии, они притащили автобус и поставили его прямо в штрафной, — говорил португалец в 2004-м после нулевой ничьей с “Тоттенхэмом”. — Если б я был болельщиком, заплатившим 50 фунтов за эту игру, то остался бы разочарован. Только одна команда была нацелена на победу. Другая хотела лишь не пропустить. Это несправедливо».

Позже Жозе превратился в апологета этой «автобусной» тактики и выиграл с ней немало важных матчей. Но это уже совсем другая история….

ПОТОМУ ЧТО ПОБЕДИТЕЛЬ

Недавно на сайте УЕФА был опубликован список из десяти тренеров, внесших наибольший вклад в расцвет футбола. По мнению организации, в их число вошли Брайан Клаф, Йохан Кройф, Висенте дель Боске, Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Ринус Михелс, Арриго Сакки, Валерий Лобановский и Жозе Моуринью.

Мнение спорное, но перечить УЕФА не хочется. Тем более что основания включить Моуринью в этот импровизированный Зал славы есть: португалец перемешал тактику с мотивацией и получился победный коктейль. Нетрадиционные методы Жозе принесли ему 23 различных трофея (не считая индивидуальных) в четырех разных странах. У Моуринью получалось не все, но успех сопровождал и сопровождает его на каждом месте работы. Даже в «Манчестер Юнайтед» он в первом же официальном матче выиграл пусть незначительный, но трофей — Суперкубок Англии.

ПОТОМУ ЧТО ШОУМЕН

В наше время зачастую признание получают не те, кто больше достоин, а те, кто чаще появляется в новостях. Вероятно, Моуринью понимал это с самого начала, а потому с первого дня работы в «Челси» стал работать на свой имидж. Именно тогда, на презентации в качестве главного тренера «синих», Жозе назвал себя Особенным и мигом превратился в самого обсуждаемого персонажа премьер-лиги.

Без Моуринью было бы скучно. Он любит саркастически хлопать судьям, активно жестикулировать по поводу и без, пинать бутылки с водой в знак протеста, тыкать пальцем в глаз помощнику главного тренера соперника, устраивать показательную порку ни в чем не повинной женщине-врачу, писать странные записки футболистам прямо по ходу матчей… Все это — работа на публику. Яркий свет прожекторов — привычный ареал обитания Моуринью.

ПОТОМУ ЧТО ЦИЦЕРОН

У настоящего шоумена всегда острый язык. Моуринью — не исключение. Из высказываний португальца различной степени жесткости можно собрать целый цитатник, который станет бестселлером. Вот лишь некоторые из них:

«Я тренер, а не Гарри Поттер».

«Если бы мне помогал Абрамович, мы бы находились на дне таблицы. А если бы я помогал ему по бизнесу, мы бы стали банкротами».

«Даже Иисус нравился не всем. Что уж говорить обо мне».

«Не думаю, что я лучший в мире. Но я не знаю никого лучше меня».

«Если бы я хотел беззаботной, железной работы, то остался бы в “Порту”. Там голубое кресло, Бог, а сразу после Бога был бы я».

«Когда я хочу услышать мнение умного человека, начинаю говорить».

«Пожалуйста, не думайте, что я заносчивый зануда. Но я уже выиграл Лигу чемпионов, поэтому, разумеется, я Особенный».

Ну разве есть еще один такой же?