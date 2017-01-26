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26 января 2017, 11:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Уотфорду» придётся выкупить Ньянга, если тот забьёт 10 мячей в АПЛ

Нападающий «Милана» М’Байе Ньянг перейдёт в «Уотфорд» за € 750 тыс. с правом выкупа за € 18 млн, который станет обязательным, если французский игрок забьёт 10 голов в чемпионате Италии.

Как сообщает Sky Sports Italia, в контракте будет такой пункт, по которому англичане будут обязаны выкупить 22-летнего игрока.

Ранее в СМИ сообщалось, что клубы уже договорились и для завершения сделки не хватает только соглашения между французским форвардом и «Уотфордом».

В текущем сезоне Ньянг провёл 18 матчей в итальянской Серии А (13 — с первых минут), в которых забил три гола. В «Милан» нападающий перебрался в 2012 году и в общей сложности забил 12 мячей в 77 матчах в составе россонери.

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Галлиани подтвердил, что Ньянг близок к переходу в «Уотфорд»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани подтвердил, что нападающий россонери М’Байе Ньянг близок к переходу в «Уотфорд», а также прокомментировал информацию, согласно которой заменить француза может заменить нападающий «Дженоа» Лукас Окампос. Ранее сообщалось, что «Уотфорд» арендует Ньянга с правом выкупа.
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