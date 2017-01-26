«Уотфорду» придётся выкупить Ньянга, если тот забьёт 10 мячей в АПЛ

Как сообщает Sky Sports Italia, в контракте будет такой пункт, по которому англичане будут обязаны выкупить 22-летнего игрока.



Ранее в СМИ сообщалось, что клубы уже договорились и для завершения сделки не хватает только соглашения между французским форвардом и «Уотфордом».



В текущем сезоне Ньянг провёл 18 матчей в итальянской Серии А (13 — с первых минут), в которых забил три гола. В «Милан» нападающий перебрался в 2012 году и в общей сложности забил 12 мячей в 77 матчах в составе россонери.