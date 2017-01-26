Когда-нибудь, когда у меня будут внуки, я посажу их вокруг и стану рассказывать про то, каков был футбол начала века. Про стадионы без искусственного освещения, про майки без рекламы и футболистов без инстаграма.



Нет, нет, не может такого быть, зашумят дети. Ну как может не быть у футболиста инстаграма?! Он ведь публичная личность! Популярность — его капитал, который он должен рачительно накапливать, чтобы затем преобразовать в деньги. Он должен стремиться к тому, чтобы понравится публике, как любая другая селебрити. Это ведь суть работы. Ради этого и становятся футболистом. Люди этой профессии должны стремиться транслировать себя вовне. Скромный футболист — это как честный депутат.



Это сейчас так, назидательно буду кряхтеть я. А раньше всякие были точки зрения на это дело. Вот Сашу Юревича взять. Он транслировал вовне только свою игру. В других трансляциях у него органически не было потребности. Вы никогда в жизни не смогли бы объяснить Юревичу, зачем нужен инстаграм.



Он абсолютно скромен в словарном значении этого слова, он никогда не выпятит себя, он не будет говорить лишних слов. Как любой талантливый человек, он против бессмысленности.



И это всегда удивительно, как эти тихие, не привлекающие себе ни поведением, ни внешностью внимание люди, преображаются на поле. В жизни — мягкость как самая бросающаяся в глаза черта. На поле — непроходимая скалоподобность.

Юревич-футболист был из таких. Легок — а поди пройди его в центре поля. Невысок — а поди выиграй верховой мяч. Не та нога у него, левша справа? Ну-ну, давайте, используйте это. Староват для флангового защитника? Ну давайте, включайте скорость — и он включит, и где ваша девалась? Поди оббеги его на «бровке»!



Сколько их было, особенно в еврокубках, игроков, которые умозрительно должны были съесть Юревича, а в итоге даже салфетку не успели повязать. Они-то про него могли много чего думать, но он знал всех, как облупленных. Он щепетилен в деталях и старателен. Головотяпства он не допускал ни в чем. Хи-хи, ха-ха — это не про него.



Юревич — это основательность. Он не станет делать плохо. Не станет делать наспех. Он возьмется, только если сможет дать качество, его устраивающее.



В 2013-м мы снимали на сборах видеопоздравление Лихтаровичу — другу Юревича по БАТЭ. Все отстреливались более-менее быстро. И только Саша не стал говорить с ходу, взял время подумать, а потом, на следующий день, сказал, как по писанному. Чтобы и лишних слов не было, и главного не упустить.



Журналистам он отказывал в интервью даже чаще, чем играл. А играл он столько, сколько ни одному другому белорусскому футболисту пока не удавалось. Он ценил и ценит покой и тишину, и готов был за них бороться отчаянно, как за мяч. Уговаривать бесполезно, да и зачем? «Скучный я человек…» — лукаво вздыхал Юревич.

Но верить этому полностью, конечно, нельзя. Если бы дали выбирать момент, который лучше всего характеризует его, я бы выбрал самый конец матча на «Гудисон Парк», который дальним выстрелом Юревич в пользу БАТЭ и решил. После финального свистка камера шла за ним как за автором победного гола. И он состроил в нее игривую гримасу, в которой и радость, и озадаченность, и усталость, и ехидство: как мы их, а?



Нет, он молчальник не от того, что нечего сказать, а от того, что в жизни и так довольно всякого порожняка.



Сейчас футболисты пошли другой формации. Социальные, сетевые. Знают все про стиль, ходят из барбершопа в фэшншоп, имеют бутсы розового цвета с зелеными звездами. Живут в ногу с ускорившимся временем и готовы ему соответствовать в плане медийного наполнения собственных аккаунтов. «Скучный человек» — такого от них не услышать.



Интересно, кто следующий будет вкалывать столько, сколько Юревич? Кто сыграет столько же, сколько Юревич? Кто выиграет столько же, сколько Юревич? И кто об этом будет так же скромно молчать, как молчит Юревич?

Андрей Вашкевич