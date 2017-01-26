В «Барселоне» уверены, что Луис Энрике не поставит клуб в сложное положение

Луис Энрике ранее говорил, что до апреля или мая 2017 года не будет обсуждать вопрос пролонгации своего соглашения. Тем не менее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу уверен, что тренер достаточно рано сообщит клубу о своей позиции, если примет решение не продлевать контракт. В этом случае клуб будет иметь возможность начать поиски нового тренера, чем в данный момент пока не занимается.



Действующий контракт Луиса Энрике с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.