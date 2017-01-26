«Кайсар» подписал контракт с Коробкиным
По информации Sports.kz, кызылординский «Кайсар» подписал трудовое соглашение с полузащитником Валерием Коробкиным.
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Контракт «волков» с хавбеком рассчитан до конца сезона 2017 года.
32-летний Валерий Коробкин выступает в Казахстане с 2012 года и за это время поиграл за «Астану», «Актобе» и «Атырау». В КПЛ провел 121 матч, забил в них 8 мячей. Имеет на своем счету 13 поединков в составе национальной сборной Казахстана.
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