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26 января 2017, 10:56 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайсар» подписал контракт с Коробкиным

По информации Sports.kz, кызылординский «Кайсар» подписал трудовое соглашение с полузащитником Валерием Коробкиным.

По информации Sports.kz кызылординский <span class=error>Кайсар</span> подписал трудовое соглашение с полузащитником Валерием <span class=error>Коробкиным</span>. Увеличить
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Контракт «волков» с хавбеком рассчитан до конца сезона 2017 года.

32-летний Валерий Коробкин выступает в Казахстане с 2012 года и за это время поиграл за «Астану», «Актобе» и «Атырау». В КПЛ провел 121 матч, забил в них 8 мячей. Имеет на своем счету 13 поединков в составе национальной сборной Казахстана.

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