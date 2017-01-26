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26 января 2017, 10:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

На Украине сообщили, что Коломойский прекратит финансирование «Днепра»

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский больше не собирается финансировать клуб «Днепр», которым он владеет.

Украинский бизнесмен Игорь <span class=error>Коломойский</span> больше не собирается финансировать клуб Днепр которым он владеет. Увеличить
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Как утверждает издание «Чемпион», Коломойский дал понять, что финансироваться «Днепр» будет лишь из собственных заработков, а средств от него клуб больше не получит.

Отмечается, что вариант, при котором Коломойский кому-то отдаст клуб, маловероятен, так как у «Днепра» очень много долгов перед УЕФА, бывшими и нынешними футболистами и тренерами, а также работниками «Днепра». Существует вариант, при котором днепровская команда летом будет расформирована.

Не исключено, что судьба «Днепра» может быть определена 31 января, когда ФИФА может понизить команду в ранге из-за долгов по зарплате перед испанскими тренерами. Также работники «Днепра» собираются подавать иски в суд из-за огромных долгов по зарплате.

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