На Украине сообщили, что Коломойский прекратит финансирование «Днепра»

Как утверждает издание «Чемпион», Коломойский дал понять, что финансироваться «Днепр» будет лишь из собственных заработков, а средств от него клуб больше не получит.



Отмечается, что вариант, при котором Коломойский кому-то отдаст клуб, маловероятен, так как у «Днепра» очень много долгов перед УЕФА, бывшими и нынешними футболистами и тренерами, а также работниками «Днепра». Существует вариант, при котором днепровская команда летом будет расформирована.



Не исключено, что судьба «Днепра» может быть определена 31 января, когда ФИФА может понизить команду в ранге из-за долгов по зарплате перед испанскими тренерами. Также работники «Днепра» собираются подавать иски в суд из-за огромных долгов по зарплате.