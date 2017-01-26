На Украине сообщили, что Коломойский прекратит финансирование «Днепра»
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский больше не собирается финансировать клуб «Днепр», которым он владеет.
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Видимо, что-то случилось...
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Как утверждает издание «Чемпион», Коломойский дал понять, что финансироваться «Днепр» будет лишь из собственных заработков, а средств от него клуб больше не получит.
Отмечается, что вариант, при котором Коломойский
Не исключено, что судьба «Днепра» может быть определена 31 января, когда ФИФА может понизить команду в ранге
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