«Шахтер» встретится с «Ильичевцем»

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Об этом в интервью Ua-football. com рассказал главный тренер «Ильичевца» Александр Севидов:

«У нас запланировано 10 спаррингов. На данный момент известно, что мы сыграем с “Шахтером” из Караганды, ФК “Сараево” и грузинской командой “Мерани”. Надеюсь, проблем со спаррингами у нас не будет».