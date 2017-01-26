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26 января 2017, 9:42 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Шахтер» встретится с «Ильичевцем»

Карагандинский «Шахтер» проведет товарищеский матч с украинским «Ильичевцем», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Карагандинский Шахтер проведет товарищеский матч с украинским Ильичевцем сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Об этом в интервью Ua-football.com рассказал главный тренер «Ильичевца» Александр Севидов:

«У нас запланировано 10 спаррингов. На данный момент известно, что мы сыграем с “Шахтером” из Караганды, ФК “Сараево” и грузинской командой “Мерани”. Надеюсь, проблем со спаррингами у нас не будет».

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