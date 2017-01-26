Аллегри: Эвра был важным игроком для «Ювентуса», и мне неприятно, что он ушёл

Аллегри отметил, что Эвра играл для «старой синьоры» важную роль и оставил след в истории клуба.



«Эвра был важным игроком для “Ювентуса”, и мне неприятно, что он ушёл. Но общее мнение заключалось в том, чтобы Эвра сменил клубную прописку. Думаю, что все благодарны ему за то, что он сделал в “Ювентусе”. Он был наставником для молодых футболистов. Футболист, заигравший в другом чемпионате после 10 лет выступлений за “Манчестер Юнайтед”, заслуживает комплиментов», — цитирует Аллегри La Gazzetta dello Sport.



В «Ювентус» Эвра перебрался в июле 2014 года и в составе итальянской команды провёл 82 матча. 35-летний французский игрок подписал с «Марселем» контракт, срок которого рассчитан на 18 месяцев.