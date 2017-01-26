Суботич перейдёт на правах аренды в «Кёльн»

Согласно информации источника, сербский футболист 26 января пройдёт в этом клубе медицинский осмотр.



Аренда Суботича будет оформлена до конца нынешнего сезона, после чего «Кёльн» должен будет определиться в вопросе приобретения игрока на постоянной основе.



По итогам 17 туров чемпионата Германии Суботич не сыграл ни одной игры. У футболиста была травма ребра, и тренироваться он начал лишь в ноябре 2016 года.



Контракт Суботича с «Боруссией» рассчитан до лета 2018 года.