Суботич перейдёт на правах аренды в «Кёльн»
Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич очень близок к переходу в «Кёльн» на правах аренды, сообщает Bild.
Согласно информации источника, сербский футболист 26 января пройдёт в этом клубе медицинский осмотр.
Аренда Суботича будет оформлена до конца нынешнего сезона, после чего «Кёльн» должен будет определиться в вопросе приобретения игрока на постоянной основе.
По итогам 17 туров чемпионата Германии Суботич не сыграл ни одной игры. У футболиста была травма ребра, и тренироваться он начал лишь в ноябре 2016 года.
Контракт Суботича с «Боруссией» рассчитан до лета 2018 года.
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