Бериццо: «Реал» заставляет показывать в обороне почти героическую игру

В ответной игре четвертьфинала «Сельта» на своём поле сыграла с грозным соперником вничью со счётом 2:2.



«Мы знали, что нам придётся нелегко. “Реал” заставляет показывать в обороне почти героическую игру. А когда ты сам имеешь возможность застать их врасплох, то должен делать это. “Сельта” сумела победить такого гиганта, как “Реал”, но не стоит преувеличивать значение этого. Наша победа обусловлена верой моих футболистов в идеи, которые мы исповедуем», — цитирует Бериццо Marca.