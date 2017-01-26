Рохус Шох: У Жукова не все получилось, но мы его удачно продали в «Кайрат»

— Не очень хорошо поработали в летнее трансферное окно по разным объективным и субъективным причинам. Понимал, что надо было завершить комплектацию зимой. После этого с легким сердцем уже мог уйти. Хотя зимой и летом 2016 года, считаю, мы пригласили интересных и молодых футболистов. Дингу, Коробова, Меркулова, Панкова, Конате, Жукова…



— Жукова?!

— Правда, у Жукова не все получилось, но мы его удачно продали в «Кайрат», компенсировав расходы клуба.