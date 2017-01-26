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26 января 2017, 8:53 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Рохус Шох: У Жукова не все получилось, но мы его удачно продали в «Кайрат»

Бывший спортивный директор екатеринбургского «Урала» Рохус Шох прокомментировал трансферы клуба, в том числе перешедшего в алматинский «Кайрат» Георгий Жукова.

Бывший спортивный директор екатеринбургского Урала <span class=error>Рохус</span> <span class=error>Шох</span> прокомментировал трансферы клуба в том числе перешедшего в <span class=error>алматинский</span> <span class=error>Кайрат</span> Георгий <span class=error>Жукова</span>. Увеличить
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 — Не очень хорошо поработали в летнее трансферное окно по разным объективным и субъективным причинам. Понимал, что надо было завершить комплектацию зимой. После этого с легким сердцем уже мог уйти. Хотя зимой и летом 2016 года, считаю, мы пригласили интересных и молодых футболистов. Дингу, Коробова, Меркулова, Панкова, Конате, Жукова…

 — Жукова?!
— Правда, у Жукова не все получилось, но мы его удачно продали в «Кайрат», компенсировав расходы клуба.

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