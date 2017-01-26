«Реал» распрощался с Кубком

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«СЕЛЬТА» — «РЕАЛ» — 2:2 (1:0)

Голы: Данилу, 44 — в свои ворота (1:0). Криштиану Роналду, 62 (1:1). Васс, 85 (2:1). Васкес, 90 (2:2).

«Сельта»: Серхио Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни, Васс (Гомес, 88), М. Диас, Радоя, Аспас (Фонтас, 90+3), Гвидетти (Хосабед Санчес, 84), Бонгонда.

«Реал»: Касилья, Серхио Рамос, Данилу, Начо, Кроос, Иско (Мората, 80), Ковачич, Каземиру (М. Диас, 89), Асенсио (Васкес, 76), Криштиану Роналду, Бензема.

Предупреждения: Мальо, 35. Васс, 54. Хонни, 72. Данилу, 75. Судья: Санчес Мартинес.

Виго. Стадион «Balaidos». Первый матч — 2:1.

Стоило мадридскому «Реалу» достичь рубежа в 40 матчей без поражений и обновить общеиспанский рекорд по продолжительности беспроигрышной серии, как дальше у команды Зинедина Зидана все пошло наперекосяк. «Реал» в течение четырех дней потерпел столько же поражений, сколько за весь 2016 год. С одинаковым счетом 1:2 «сливочные» уступили «Севилье» в чемпионате и «Сельте» в первом кубковом четвертьфинале. Возвращение домой после выездных поражений принесло «Реалу» скромную победу 2:1 над «Малагой» вкупе с травмами двух ключевых футболистов — Модрича и Марселу.

В результате мадридцы примерно на месяц остались без двух основных крайних защитников — Марселу и Карвахаля, выбывшего из строя чуть раньше. Это совпало с травмами двух центральных защитников — Варана и Пепе. Плюс в лазарете еще и Бэйл с Хамесом Родригесом.

На ответный матч с «Сельтой» Зидан остался лишь с четырьмя защитниками, но даже в такой ситуации один из них — Коэнтрау — остался на скамейке запасных. Вместо него на левом фланге обороны сыграл номинальный центральный защитник Начо. В центре обороны в паре с Серхио Рамосом неожиданно появился опорник Касемиру. А главной проблемой «Реала» стал правый фланг защиты, куда пришлось ставить Данилу. Этот португалец вчистую провалил первый матч с «Сельтой», в результате чего Данилу вообще не играл в следующей игре с «Малагой», даже несмотря на эпидемию травм. Это не помешало болельщикам «Реала» неистово освистывать Данилу при разминке и при оглашении списка запасных.

Теоретически Зидану было кем заменить Данилу — в игре с «Малагой» тренер попробовал на позиции защитника форварда Лукаса Васкеса. Но в Виго Зидан все же доверил место в стартовом составе Данилу, и тот… открыл счет в матче голом в собственные ворота. В том эпизоде «Сельта» провела быструю контратаку, шведский форвард Гвидетти бил в упор, но попал во вратаря «Реала» Касилью, отбившего мяч точно под ногу набегавшему Данилу. Португалец не успел сориентироваться и занес мяч в свои ворота.

После пропущенного гола Серхио Рамос показывал два пальца, напоминая партнерам, что им по-прежнему нужно забивать два гола. Но за весь первый тайм «Реал» создал лишь один настоящий голевой момент. С разницей в пару секунд два удара Криштиану Роналду пришлись в перекладину и в штангу. В целом же «Сельта» отлично «засушивала» игру в течение более часа. Мадридцы владели мячом, но практически не угрожали воротам «Сельты». Но ситуация изменилась, когда Роналду мощным ударом со штрафного сравнял счет.

Теперь «Реалу» оставалось забить лишь один мяч, чтобы перевести игру в дополнительное время, и «сливочные» заиграли куда острее. Самым опасным орудием «Реала» уже традиционно были подачи Крооса со «стандартов» на голову Серхио Рамосу. Капитан «Реала» забил с пасов немца два гола «Малаге» и был в считанных сантиметрах от того, чтобы снова спасти команду ударом головой после навеса Крооса со штрафного — мяч просвистел рядом со штангой. «Сельта» подустала, неустанное давление мадридцев все чаще приводило к реальной остроте у ворот Альвареса, но все же на победу «Реал» не наигрывал. Бензема выглядел на поле статистом, Роналду был по-прежнему слишком далек от лучшей формы, на флангах недоставало привычной остроты из-за травм Карвахаля и Марселу, а Зидан слишком долго откладывал замены,

Игра «Реала» ва-банк в итоге завершилась вполне предсказуемо. Нет, ни голом Серхио Рамоса на 93-й минуте, а пропущенной контратакой. Датчанин Васс переправил в ворота заметавшийся по штрафной площади мяч и «Сельта» оказалась близка ко второй подряд победе над «Реалом». Однако «сливочные» не сдавались, и после подачи углового Лукас Васкес занес-таки мяч в ворота «Сельты» на 90-й минуте.

У «Реала» оставалось четыре добавленные минуты, чтобы забить еще и вырвать тем самым путевку в полуфинал. Но при счете 2:2 «сливочные» ни разу не оказались близки к голу. «Сельта» провела двухматчевое противостоянии объективно лучше и дальше борьба за трофей пойдет уже без «Реала».