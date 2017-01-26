«Реал» распрощался с Кубком
Команда Зинедина Зидана уступила «Сельте» в четвертьфинале испанского Кубка Короля.
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«СЕЛЬТА» — «РЕАЛ» — 2:2 (1:0)
Голы: Данилу, 44 — в свои ворота (1:0). Криштиану Роналду, 62 (1:1). Васс, 85 (2:1). Васкес, 90 (2:2).
«Сельта»: Серхио Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни, Васс (Гомес, 88), М. Диас, Радоя, Аспас (Фонтас, 90+3), Гвидетти (Хосабед Санчес, 84), Бонгонда.
«Реал»: Касилья, Серхио Рамос, Данилу, Начо, Кроос, Иско (Мората, 80), Ковачич, Каземиру (М. Диас, 89), Асенсио (Васкес, 76), Криштиану Роналду, Бензема.
Предупреждения: Мальо, 35. Васс, 54. Хонни, 72. Данилу, 75. Судья: Санчес Мартинес.
Виго. Стадион «Balaidos». Первый матч — 2:1.
Стоило мадридскому «Реалу» достичь рубежа в 40 матчей без поражений и обновить общеиспанский рекорд по продолжительности беспроигрышной серии, как дальше у команды Зинедина Зидана все пошло наперекосяк. «Реал» в течение четырех дней потерпел столько же поражений, сколько за весь 2016 год. С одинаковым счетом 1:2 «сливочные» уступили «Севилье» в чемпионате и «Сельте» в первом кубковом четвертьфинале. Возвращение домой после выездных поражений принесло «Реалу» скромную победу 2:1 над «Малагой» вкупе с травмами двух ключевых футболистов — Модрича и Марселу.
В результате мадридцы примерно на месяц остались без двух основных крайних защитников — Марселу и Карвахаля, выбывшего из строя чуть раньше. Это совпало с травмами двух центральных защитников — Варана и Пепе. Плюс в лазарете еще и Бэйл с Хамесом Родригесом.
На ответный матч с «Сельтой» Зидан остался лишь с четырьмя защитниками, но даже в такой ситуации один из них — Коэнтрау — остался на скамейке запасных. Вместо него на левом фланге обороны сыграл номинальный центральный защитник Начо. В центре обороны в паре с Серхио Рамосом неожиданно появился опорник Касемиру. А главной проблемой «Реала» стал правый фланг защиты, куда пришлось ставить Данилу. Этот португалец вчистую провалил первый матч с «Сельтой», в результате чего Данилу вообще не играл в следующей игре с «Малагой», даже несмотря на эпидемию травм. Это не помешало болельщикам «Реала» неистово освистывать Данилу при разминке и при оглашении списка запасных.
Теоретически Зидану было кем заменить Данилу — в игре с «Малагой» тренер попробовал на позиции защитника форварда Лукаса Васкеса. Но в Виго Зидан все же доверил место в стартовом составе Данилу, и тот… открыл счет в матче голом в собственные ворота. В том эпизоде «Сельта» провела быструю контратаку, шведский форвард Гвидетти бил в упор, но попал во вратаря «Реала» Касилью, отбившего мяч точно под ногу набегавшему Данилу. Португалец не успел сориентироваться и занес мяч в свои ворота.
После пропущенного гола Серхио Рамос показывал два пальца, напоминая партнерам, что им
Теперь «Реалу» оставалось забить лишь один мяч, чтобы перевести игру в дополнительное время, и «сливочные» заиграли куда острее. Самым опасным орудием «Реала» уже традиционно были подачи Крооса со «стандартов» на голову Серхио Рамосу. Капитан «Реала» забил с пасов немца два гола «Малаге» и был в считанных сантиметрах от того, чтобы снова спасти команду ударом головой после навеса Крооса со штрафного — мяч просвистел рядом со штангой. «Сельта» подустала, неустанное давление мадридцев все чаще приводило к реальной остроте у ворот Альвареса, но все же на победу «Реал» не наигрывал. Бензема выглядел на поле статистом, Роналду был
Игра «Реала»
У «Реала» оставалось четыре добавленные минуты, чтобы забить еще и вырвать тем самым путевку в полуфинал. Но при счете 2:2 «сливочные» ни разу не оказались близки к голу. «Сельта» провела двухматчевое противостоянии объективно лучше и дальше борьба за трофей пойдет уже без «Реала».
Жеребьевка полуфиналов состоится в пятницу. Вместе с «Сельтой» на Кубок претендуют «Атлетико», «Алавес» и «Барселона», которой еще предстоит ответный матч против «Реал Сосьедада» после победы в
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