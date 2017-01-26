Аллегри: «Ювентус» сам не использовал преимущество в матче с «Миланом»

«Я бы не сказал, что нам было трудно во втором тайме. Мы отлично знаем по многим матчам этого сезона, что “Милан” никогда не сдаётся. Несмотря на результат, они идут вперёд и играют в свой футбол. У нас было несколько моментов, и мы мало позволяли сопернику у своих ворот. В конце мы играли 11×10, но с четырьмя нападающими, так что тактически лишний игрок не принёс нам пользы. Мы сами не использовали преимущество, потому что отходили слишком далеко назад», — приводит слова Аллегри Rai Sport.