Зидан: По игре «Реал» не заслуживал такого результата в матче с «Сельтой»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью с «Сельтой» (2:2) в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании, который состоялся в Виго и по итогам которого мадридцы покинули турнир.
«Разочарован ли я? Нет, потому что по игре мы не заслуживали такого результата. 35 минут мы отыграли просто отлично, а в эпизоде с пропущенным голом не повезло. Но мы не опускаем руки, мы показывали отличную игру до самого конца. Хочу поздравить соперников. То, что мы показали хорошую игру, — это положительный момент. Но только это. Потому что мы вылетели из турнира. Теперь нужно отдохнуть и думать о Примере, где нам предстоит сыграть уже очень скоро. Нужно также сражаться в Лиге чемпионов. Этот матч должен остаться позади, а в воскресенье будет новый матч», — приводит слова Зидана Marca.
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