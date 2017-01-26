Зидан: По игре «Реал» не заслуживал такого результата в матче с «Сельтой»

«Разочарован ли я? Нет, потому что по игре мы не заслуживали такого результата. 35 минут мы отыграли просто отлично, а в эпизоде с пропущенным голом не повезло. Но мы не опускаем руки, мы показывали отличную игру до самого конца. Хочу поздравить соперников. То, что мы показали хорошую игру, — это положительный момент. Но только это. Потому что мы вылетели из турнира. Теперь нужно отдохнуть и думать о Примере, где нам предстоит сыграть уже очень скоро. Нужно также сражаться в Лиге чемпионов. Этот матч должен остаться позади, а в воскресенье будет новый матч», — приводит слова Зидана Marca.