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26 января 2017, 8:30 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Монако» сыграет с ПСЖ в финале Кубка французской лиги по футболу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. «Монако» обыграл «Нанси» со счетом 1:0 в матче полуфинала Кубка Франции по футболу и вышел в финал, где встретится с «Пари Сен-Жермен».

В полуфинале турнира Монако с минимальным счетом обыграл Нанси Увеличить
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Единственный гол в матче забил Радамель Фалькао на 45-й минуте.

Ранее в первом полуфинале ПСЖ разгромил на выезде «Бордо» со счетом 4:1.

Финал 23-го розыгрыша Кубка французской лиги между ПСЖ и «Монако» состоится 1 апреля на арене «Парк Олимпик» в Лионе. Финал нынешнего Кубка французской лиги станет первым с 1998 года, который не примет арена «Стад де Франс».

ПСЖ является самым титулованным клубом в истории Кубка французской лиги, на счету парижан шесть побед (1995, 1998, 2008, 2014−2016). «Монако» выигрывал трофей лишь однажды, когда в финале 2003 года разгромил «Сошо» (4:1).

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