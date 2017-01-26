Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28554813/
26 января 2017, 8:27 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Форвард «Бенфики» Гедеш перешел в «ПСЖ» за 30 миллионов евро

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Гедеш перешел в «Пари Сент-Жермен», сообщает официальный сайт парижан.

20-летний португалец подписал контракт с «ПСЖ», рассчитанный до лета 2021 года.

Гедеш является воспитанником «Бенфики», в составе основной команды «орлов» форвард сыграл 68 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 16 результативных передач.

Стоит отметить, что Гонсалу не сможет помочь «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов, потому что заигран за свой бывший клуб.

По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, парижский клуб выложил за нападающего 30 миллионов евро.

Бенфика
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
25 января

Фанаты Спартака устроили потасовку после поражения 1:6 от ЦСКА (эксклюзивное видео)

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо