Форвард «Бенфики» Гедеш перешел в «ПСЖ» за 30 миллионов евро
Нападающий «Бенфики» Гонсалу Гедеш перешел в «Пари Сент-Жермен», сообщает официальный сайт парижан.
20-летний португалец подписал контракт с «ПСЖ», рассчитанный до лета 2021 года.
Гедеш является воспитанником «Бенфики», в составе основной команды «орлов» форвард сыграл 68 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 16 результативных передач.
Стоит отметить, что Гонсалу не сможет помочь «ПСЖ» в
По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, парижский клуб выложил за нападающего 30 миллионов евро.
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