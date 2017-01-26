Клопп: «Ливерпуль» показал хороший футбол, но не хватило везения

Красные проиграли оба матча с одинаковым счётом 0:1.



«Саутгемптон» одержал победу в обоих матчах, так что его выход в следующий раунд выглядит заслуженным. Однако мы показали очень качественный футбол и просто не можем создавать больше моментов, чем это было во втором тайме. Наша команда доминировала. Рисковать необходимо, но если ты идёшь на чрезмерный риск, то даёшь шансы сопернику. У нас были хорошие моменты, и не хватило везения. Было около семи действительно опасных моментов у ворот соперника. Но надо забивать, а мы не забили, так что проиграли. Удовлетворён качеством игры, но не результатом.



Судьи могли бы к нам относиться иначе. Уже который раз такое происходит, что соперник нарушает правила, а свистка нет. Мы не поднимаем эту тему. У «Юнайтед» был гол из офсайда — молчание, игра рукой футболиста «Саутгемптона» — никто ничего об этом не говорит. А по поводу вопроса о том, что нам помешало выиграть, мой ответ — мы просто не забили. Это всё, что я могу сказать. Прошу прощения. В чём «Ливерпуль» может прибавить? В завершении атак. Во всём остальном у меня не может быть никаких претензий к игрокам, — цитирует Клоппа Daily Express.