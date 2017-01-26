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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28554779/
26 января 2017, 8:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Глава Немецкой футбольной лиги поддержал идею введения временных удалений

Президент Немецкой футбольной лиги Кристиан Шиферт поддержал идею Марко ван Бастена насчёт замены жёлтых карточек на временные удаления.

«Думаю, эта идея имеет смысл. Футбол адаптируется к техническим возможностям, которые существуют на данный момент. Штрафная скамья имеет больше смысла, чем жёлтые карточки», — приводит слова Шиферта ESPN GB.

Также Шиферт выразил мнение, что вскоре в футболе может появиться система автоматического определения офсайда, по аналогии системы определения взятия ворот.
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