Глава Немецкой футбольной лиги поддержал идею введения временных удалений

«Думаю, эта идея имеет смысл. Футбол адаптируется к техническим возможностям, которые существуют на данный момент. Штрафная скамья имеет больше смысла, чем жёлтые карточки», — приводит слова Шиферта ESPN GB.



Также Шиферт выразил мнение, что вскоре в футболе может появиться система автоматического определения офсайда, по аналогии системы определения взятия ворот.