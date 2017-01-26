Игуаин съездил в Неаполь дважды

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КУБОК ИТАЛИИ. Полуфинал

«ЮВЕНУТС» — «МИЛАН» — 2:1 (2:0)

​Голы: Дибала, 10 (1:0). Пьянич, 21 (2:0). Бакка, 53 (2:1). ​

«Ювентус: Нету, Барцальи, Бонуччи, Ругани, Хедира, Пьянич, Асамоа, Куадрадо, Игуаин, Манджукич, Дибала (Сандру, 67). ​

«Милан: Доннарумма, Сапата, Антонелли, Абате (Пашалич, 64), Романьоли, Бонавентура, Куцка, Бертолаччи (Хонда, 90+1), Локателли, Бакка (Деулофеу, 80), Сусо. ​Предупреждения: Куцка, 20. Пьянич, 30. Локателли, 33. Манджукич, 44. Бонуччи, 68. Сандру, 71. Антонелли, 72. Сапата, 74. ​Удаление: Локателли (М), 54. ​

Судья: Иррати. Турин. Стадион «Juventus Stadium».

ЗАНОЗА ГОДА

Казалось бы, противопоставлять хозяевам «Милан», пусть и довольно успешный в поисках своей игры, было бы неразумно. Наличие некоторых проблем у «Ювентуса» довольно очевидно, команда как бы немножко застыла, но право же, многие клубы не придавали бы значения подобным неурядицам. Проигрыш по пенальти в Суперкубке и поражение во Флоренции — разве это проблемы? На фоне, например, 27 триумфов подряд на родном стадионе!

Массимилиано Аллегри, «Ювентус»: «Мы очень хотим выиграть Кубок еще и потому, что трижды подряд этого еще никто не делал».

Но совершенно неожиданно именно «Милан» стал главной занозой сезона для туринцев. Матч за Суперкубок выиграли «красно-черные», а еще чуть раньше они же победили и в матче чемпионата. Прибавьте сюда то, что Аллегри раньше тренировал именно «Милан», и вы получите отлично поднявшееся тесто, готовое к тому, чтобы ставить его в печь.

«Ювентус» вышел на поле с мощнейшим нападением. Манджукич несколько потускнел, но в компании с Игуаином и Дибалой представлет собой серьезный довесок к двум форвардам, а также Пьяничу и Куадрадо.

Любая другая команда тут же начала бы извлекать из этого пользу, а «Ювентус» просто спокойно присматривался к тому, как «Милан» бросает в прорыв Бонавентуру. Казалось, присматривался целую вечность, а в реальном времени до первого гола прошло всего-то десять минут.

АСАМОА ЗДЕСЬ НЕ ЖДАЛИ

Довольно неожиданно главным двигателем атак оказался Асамоа. Попробовал пройти по флангу — удалось. Получил в одиночестве мяч от Манджукича, подал. А в центре штрафной все уже были наготове. Куадрадо технично сбросил мяч на свободного Дибалу, и тот, примерившись, легко забил — Доннарумма ничего сделать не мог.

«Милан» продержался чуть дольше, чем в матче с «Наполи».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Гол Пауло Дибалы <a href="https://twitter.com/hashtag/JuveMilan?src=hash">#JuveMilan</a> 1-0 <a href="https://twitter.com/hashtag/CoppaItalia?src=hash">#CoppaItalia</a> <a href="https://t.co/7kCizCt1yG">pic.twitter.com/7kCizCt1yG</a></p>— ForzaJuve.ru (@forzajuve_ru) <a href="https://twitter.com/forzajuve_ru/status/824347141078470665">25 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Последующие десять минут Асамоа все так же был заводилой. В итоге вышел на Куцку, и тот нервно сфолил у самой штрафной — замечательная позиция для Пьянича! Доннарумма все прекрасно понимал, все сделал по науке, закрыв угол стенкой, но Пьянича это редко останавливает.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Гол Мире Пьянича <a href="https://twitter.com/hashtag/JuveMilan?src=hash">#JuveMilan</a> 2-0 <a href="https://twitter.com/hashtag/CoppaItalia?src=hash">#CoppaItalia</a> <a href="https://t.co/c6fjp1L3uQ">pic.twitter.com/c6fjp1L3uQ</a></p>— ForzaJuve.ru (@forzajuve_ru) <a href="https://twitter.com/forzajuve_ru/status/824348716224172038">25 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИЛЛЮЗИЯ, ВЕДУЩАЯ В ТУПИК

Когда все в твоих руках, достаточно просто действовать внимательно. «Ювентус» не стал возражать против миланского владения мячом. Это была иллюзия, которая обманула Монтеллу. Ему показалось, что «Юве» начал оберегать свои ворота. Тренер, наконец, очнулся и начал руководить командой у бровки, призывая держать мяч и вытягивать туринцев для создания свободных зон.

Но, во-первых, «Ювентус», имея запас в два мяча, никуда вытягиваться не собирался, а во-вторых, в тех редких случаях, когда это происходило, Монтелла наверняка сам жалел о своих призывах. Против нескольких не слишком успешных попыток прохода к воротам «Юве» хозяева выдвигали железные аргументы контратаки, когда вся атакующая пятерка неведомо каким образом внезапно оказывалась вблизи штрафной «Милана».

Было очень интересно, что бы такого мог предложить Монтелла после перерыва. Самый немудреный и верный ответ звучал так: ничего. Тактические перестроения перспектив, похоже, не имели. Сильного резерва, способного резко изменить ход игры, не было. Полный тупик.

ДЕЛО СДЕЛАНО

Гол Бакки, как и остальные голы в этом матче, выглядел недурно, но он был лишь частью того, что требовалось сделать. Потенциал сдерживания «Юве» казался высоким даже несмотря на то, что процент владения мячом у «Милана» был больше. Да и то до поры до времени.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? WATCH: Carlos Bacca cuts the deficit in half with a wonderful volley! <a href="https://twitter.com/hashtag/JuveMilan?src=hash">#JuveMilan</a> [Via <a href="https://twitter.com/MondoMilan1899">@MondoMilan1899</a>] ?⚫️️ <a href="https://t.co/56qd13iHeP">pic.twitter.com/56qd13iHeP</a></p>— SempreMilan (@SempreMilanCom) <a href="https://twitter.com/SempreMilanCom/status/824361761675575299">25 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пора пришла, когда Локателли получил вторую желтую карточку за грубый фол. Монтелла серьезно приуныл, и было с чего. «Милана» объяснимо хватало лишь на частичное сдерживание движения «Юве».

Приблизительно с 60-й минуты «Ювентус» начал делать все, что только хотел, практически прописавшись в штрафной гостей. Нет, туринцы там не жили, но ходили туда с явным сознанием законности своих действий. Голами эти действия не завершились, но две подряд атаки были крайне опасны.

Через 10 минут туринцы позволили себе уложить на газон Бакку метрах в 25 от ворот. На тот момент даже такой грош для «Милана» выглядел алтыном, но гости и на нем ничего не заработали. Показательный момент: уже к 70-й минуте «Юве», получая право на штрафной в центре поля, без какого-либо смущения разыгрывал его с отходом к своим воротам. Дескать — приходите, забирайте мяч. Но делать это было уже некому.

Аллегри снял с игры Дибалу, выпустив Алекса Сандру: дело уже было сделано, необходимости в трех чистых форвардах не было. К тому же «Милан» нахватал желтых карточек, и любое следующее нарушение могло обернуться еще большим численным преимуществом для «Ювентуса».

ДЕУЛОФЕУ УЧИТСЯ ПЛАВАТЬ

Что терять? В игру был брошен Деулофеу. Не лучший момент для дебюта, но, говорят, так когда-то учили плавать: бросали в воду — и учись, если не хочешь утонуть. Новичок не утонул, через несколько минут оторвался от Ругани, выскочил один на один и пробил, но угол был острый, и Нето без труда забрал мяч.

В следующей атаке «Ювентус» заработал штрафной для Пьянича, который на этот раз пробил выше. Этим все и закончилось. Вера в победу у «Милана» иссякла — слишком надежно выглядели хозяева. Не Хонде же, вышедшему на замену в уже компенсированное время, спасать команду — это уже что-то из очень далекого прошлого….

Игуаин отличиться не смог, хотя забивал в шести из последних семи игр. Волею календаря первый матч полуфинала Кубка состоится в Неаполе в марте. А вот ответный наложится на матч чемпионата — эти матчи пройдут в апреле с разницей всего в несколько дней.

Весной работы у аргентинца будет невпроворот.