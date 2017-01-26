Эвра стал игроком «Марселя»
«Марсель» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Патриса Эвра.
С 35-летним французским игроком подписан контракт, срок которого рассчитан на 18 месяцев.
Контракт Эвра с «Ювентусом» истекал летом этого года, и, как сообщалось ранее, итальянский клуб согласился отпустить игрока бесплатно.
В «Ювентус» Эвра перебрался в июле 2014 года из «Манчестер Юнайтед». В составе «старой синьоры» француз провёл 82 матча.
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