Эвра стал игроком «Марселя»

С 35-летним французским игроком подписан контракт, срок которого рассчитан на 18 месяцев. Пресс-конференция, на которой будет представлен Эвра, состоится в четверг.



Контракт Эвра с «Ювентусом» истекал летом этого года, и, как сообщалось ранее, итальянский клуб согласился отпустить игрока бесплатно.



В «Ювентус» Эвра перебрался в июле 2014 года из «Манчестер Юнайтед». В составе «старой синьоры» француз провёл 82 матча.