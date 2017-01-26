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26 января 2017, 1:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» и вышел в финал Кубка лиги

В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги «Саутгемптон» принимал на своём поле «Ливерпуль».

В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги Саутгемптон принимал на своём поле Ливерпуль. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол в самой концовке встречи забил Шейн Лонг.

В первом матче «Саутгемптон» на своём поле так же одержал победу со счётом 1:0. Таким образом, «Ливерпуль» закончил своё участие в турнире, а «Саутгемптон» вышел в финал.

В другом полуфинальном матче «Халл Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед» 26 января. В первой встрече этих команд сильнее оказался «МЮ» (2:0).

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