«Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» и вышел в финал Кубка лиги

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Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол в самой концовке встречи забил Шейн Лонг.



В первом матче «Саутгемптон» на своём поле так же одержал победу со счётом 1:0. Таким образом, «Ливерпуль» закончил своё участие в турнире, а «Саутгемптон» вышел в финал.



В другом полуфинальном матче «Халл Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед» 26 января. В первой встрече этих команд сильнее оказался «МЮ» (2:0).