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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28554533/
26 января 2017, 1:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Фалькао после грубой ошибки вратаря вывел «Монако» в финал Кубка лиги

В полуфинальном матче Кубка французской лиги «Монако» на своём поле обыграл с минимальным счётом «Нанси».

Единственный мяч в компенсированное к первому тайму время забил Радамель Фалькао. Грубую ошибку допустил вратарь гостей Ги Н’Ди Ассембе и колумбиец головой направил мяч уже в пустые ворота.

Таким образом, «Монако» вышел в финал Кубка французской лиги, где его соперником станет «ПСЖ».

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