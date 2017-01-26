Гол Фалькао после грубой ошибки вратаря вывел «Монако» в финал Кубка лиги

Единственный мяч в компенсированное к первому тайму время забил Радамель Фалькао. Грубую ошибку допустил вратарь гостей Ги Н’Ди Ассембе и колумбиец головой направил мяч уже в пустые ворота.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Falcao may never score an easier goal. <a href="https://twitter.com/hashtag/ASM?src=hash">#ASM</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WhatAHowler?src=hash">#WhatAHowler</a> <a href="https://t.co/Vwsltf0yzP">pic.twitter.com/Vwsltf0yzP</a></p>— amadí ? (@amadoit__) <a href="https://twitter.com/amadoit__/status/824362273061879809">25 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Таким образом, «Монако» вышел в финал Кубка французской лиги, где его соперником станет «ПСЖ».