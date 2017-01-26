Гол Фалькао после грубой ошибки вратаря вывел «Монако» в финал Кубка лиги
В полуфинальном матче Кубка французской лиги «Монако» на своём поле обыграл с минимальным счётом «Нанси».
Единственный мяч в компенсированное к первому тайму время забил Радамель Фалькао. Грубую ошибку допустил вратарь гостей Ги Н’Ди Ассембе и колумбиец головой направил мяч уже в пустые ворота.
Таким образом, «Монако» вышел в финал Кубка французской лиги, где его соперником станет «ПСЖ».
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