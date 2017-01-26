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26 января 2017, 1:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сельта» сыграла вничью с «Реалом» и вышла в полуфинал Кубка Испании

В ответном матче полуфинала Кубка Испании «Сельта» на своём поле принимала «Реал». Встреча проходила на стадионе «Балаидос» и завершилась вничью — 2:2.

В ответном матче полуфинала Кубка Испании <span class=error>Сельта</span> на своём поле принимала Реал. Увеличить
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В концовке первого тайма защитник мадридцев Данило провёл гол в собственные ворота. «Реал» отыгрался во второй половине встречи после точного удара Криштиану Роналду. В концовке встречи соперники ещё по разу обменялись забитыми голами. За хозяев отличился Даниэль Васс, у мадридцев гол на свой счёт записал Лукас Васкес.

Таким образом, «Реал» своё выступление в Кубке завершил, а команда из Виго пробилась в полуфинал.

Ранее путёвки в ½ финала обеспечили себе также «Алавес» и «Атлетико». Ответный матч ещё в одной паре, которую образуют «Барселона» и «Реал Сосьедад», состоится 26 января. В первой игре победили каталонцы со счётом 1:0.

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