«Сельта» сыграла вничью с «Реалом» и вышла в полуфинал Кубка Испании

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В концовке первого тайма защитник мадридцев Данило провёл гол в собственные ворота. «Реал» отыгрался во второй половине встречи после точного удара Криштиану Роналду. В концовке встречи соперники ещё по разу обменялись забитыми голами. За хозяев отличился Даниэль Васс, у мадридцев гол на свой счёт записал Лукас Васкес.

Таким образом, «Реал» своё выступление в Кубке завершил, а команда из Виго пробилась в полуфинал.

Ранее путёвки в ½ финала обеспечили себе также «Алавес» и «Атлетико». Ответный матч ещё в одной паре, которую образуют «Барселона» и «Реал Сосьедад», состоится 26 января. В первой игре победили каталонцы со счётом 1:0.