Футболисты «Ювентуса» обыграли «Милан» и вышли в полуфинал Кубка Италии

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Встреча, прошедшая в Турине в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу «старой синьоры». У «Ювентуса» забили Пауло Дибала (10-я минута) и Миралем Пьянич (21). У «Милана» отличился Карлос Бакка (53). На 54-й минуте у миланцев за вторую желтую карточку с поля был удален Мануэль Локателли.

«Ювентус» вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Наполи», во вторник обыгравшим «Фиорентину». Полуфинальная стадия будет состоять из двух матчей. Первые игры пройдут 1 марта, вторые — 5 апреля.