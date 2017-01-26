Футболисты «Ювентуса» обыграли «Милан» и вышли в полуфинал Кубка Италии
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Ювентуса» обыграли «Милан» в четвертьфинальном матче Кубка Италии.
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Встреча, прошедшая в Турине в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу «старой синьоры». У «Ювентуса» забили Пауло Дибала (10-я минута) и Миралем Пьянич (21). У «Милана» отличился Карлос Бакка (53). На 54-й минуте у миланцев за вторую желтую карточку с поля был удален Мануэль Локателли.
«Ювентус» вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Наполи», во вторник обыгравшим «Фиорентину». Полуфинальная стадия будет состоять из двух матчей. Первые игры пройдут 1 марта, вторые — 5 апреля.
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