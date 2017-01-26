Фергюсон — о Моуринью в «МЮ»: Команда является зеркальным отражением её тренера
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выразил мнение, что в нынешнем сезоне манкунианцы потеряли много очков в АПЛ
из-за невезения, а также назвал команду зеркальным отражением действующего наставника клуба Жозе Моуринью.
«Моуринью проделывает в “МЮ” большую работу. Команда играет хорошо, но в некоторых матчах ей откровенно не везло. Было шесть ничейных матчей, в которых манкунианцы должны были брать по три очка. Жозе, как мне кажется, раздосадован тем, что клуб имеет такое отставание от “Челси”. На старте сезона бурлили эмоции, но сейчас мы видим, что ситуация в “МЮ” под контролем. Команда является зеркальным отражением её главного тренера», — цитирует Фергюсона BBC Sport.
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