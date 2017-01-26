«Моуринью проделывает в “МЮ” большую работу. Команда играет хорошо, но в некоторых матчах ей откровенно не везло. Было шесть ничейных матчей, в которых манкунианцы должны были брать по три очка. Жозе, как мне кажется, раздосадован тем, что клуб имеет такое отставание от “Челси”. На старте сезона бурлили эмоции, но сейчас мы видим, что ситуация в “МЮ” под контролем. Команда является зеркальным отражением её главного тренера», — цитирует Фергюсона BBC Sport.